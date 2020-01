Coronavirus, a Malpensa arrivano gli ultimi voli. Abbracci e lacrime

Lacrime, attese e abbracci prima dell’alba a Malpensa: sono atterrati gli ultimi aerei dalla Cina, prima della chiusura dei voli decisa dal Governo a causa dei primi due casi di coronavirus registrati in Italia.

La notizia dei due turisti cinesi contagiati a Roma e passati proprio da Malpensa hanno indotto il premier Giuseppe Conte a prendere questa drastica decisione, comunicata giovedì sera.

E stamattina, venerdì 31 gennaio, i genitori abbracciavano in lacrime i figli: «Ma no mamma, non ho niente», rispondevano esterrefatti i ragazzi, senza sapere che le lacrime erano dovute al fatto che i figli fossero riusciti ad imbarcarsi sull’ultimo volo con il permesso di atterrare a “casa”.

«Prima di partire, ieri sera, ho contattato la mia fidanzata che stava per imbarcarsi: era tutto ok, ma ancora non si sapeva della chiusura delle rotte per la Cina», dice.

Gli ultimi tre voli dalla Cina sono arrivati di prima mattina a Milano Malpensa, tra le 5 e le 7.30.

Qualche altro volo ripartirà al pomeriggio per la Cina, poi dovrebbe essere completato il blocco delle tratte aeree.

Chi arriva racconta della temperatura provata due volte, alla partenza e all’arrivo e di un clima tutto sommato sommato sereno durante il viaggio «anche se in Cina si vede poca gente per strada», dice la compagna cinese di un italiano appena arrivata da Pechino.

Tra i dipendenti dell’aeroporto – del gestore ma anche di decine di altre aziende – non sembra esserci preoccupazione eccessiva: alcuni portano mascherine, ma si tratta di una minoranza. Certo, nelle chat dei lavoratori aeroportuali se ne parla: «Ma bisogna anche evitare che diventi una psicosi» dice anche un sindacalista “da battaglia” come Renzo Canavesi, che già dieci giorni fa – esattamente un giorno prima del transito a Malpensa dei primi contagiati – aveva già chiesto alle autorità misure chiare per la tutela dei lavoratori.

Le singole aziende hanno iniziato a fornire dispositivi di protezione ai dipendenti che salgono sui voli più “esposti”: diverse aziende, compagnie aeree e sigle sindacali hanno chiesto alla Sanità Aerea disposizione chiare sulle misure precauzionali, che fino ad oggi sono state lasciate a discrezione.