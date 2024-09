La Polizia di Malpensa saluta Antonella Marotta, responsabile della Frontiera

Avvicendamenti importanti alla Polaria di Milano Malpensa, principale scalo milanese e tra le più importanti frontiere d’Italia.

La Polizia di Stato di Malpensa, insieme a tutto lo scalo aeroportuale, ha salutato nella giornata di lunedì 16 settembre il vicequestore dott.ssa Antonella Marotta, che dopo 16 anni di servizio si trasferisce all’aeroporto di Roma Fiumicino. La dott.ssa Marotta, originaria di Santa Caterina Villarmosa (CL), ha rappresentato una figura di riferimento per la Polaria di Malpensa fin dal 2008, anno del suo arrivo dopo aver completato il 96° Corso Commissari. Grazie alla sua competenza e professionalità, ha rapidamente assunto un ruolo centrale nel Settore Frontiera, che ha sempre considerato la sua più grande passione. Fiumicino guadagna così una funzionaria esperta e capace.

Con una ridefinizione dell’organico, quindi, l’attività della Polaria di Malpensa, diretta dal Primo Dirigente dott. Rocco Luciano, prosegue senza sosta.

Il vicequestore dott.ssa Fabiola Treffiletti continuerà a guidare il Settore Sicurezza con grande dedizione, supportata dal commissario capo dott. Giuseppe Buffardeci, il quale, dopo quasi 34 anni di servizio appassionato e instancabile, si avvia verso la meritata pensione nei prossimi mesi.

Nel frattempo, il vicequestore dott. Stefano Milani, dopo aver svolto con successo per 12 anni il ruolo di Responsabile del Settore Affari Generali, assumerà ora la guida del Settore Frontiera, in cui ha prestato servizio nei primi anni della sua carriera a Malpensa.

Ad affiancarlo sarà il neoarrivato commissario Santo Zanfardino. Nato nel 1988 e originario della provincia di Napoli, il dott. Zanfardino ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Federico II, entrando in Polizia nel 2018 dopo sei anni di attività forense. Superato il concorso Commissari della Polizia di Stato nel 2022, ha completato il 112° Corso presso la Scuola Superiore di Polizia e ottenuto un Master di II livello in Diritto, Gestione e Organizzazione della Sicurezza. Da oggi, entra ufficialmente a far parte dello Scalo aereo di Malpensa.

Il Settore Affari Generali sarà invece affidato al vicequestore aggiunto dott.ssa Ilaria Castiglioni, figura già conosciuta in provincia grazie alla sua precedente esperienza presso la Questura di Varese. Dopo quattro anni di servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la dott.ssa Castiglioni è rientrata lo scorso anno in Lombardia.