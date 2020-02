Influenza di Wuhan, isolato il coronavirus allo Spallanzani

L’istituto Spallanzani di Roma ha isolato il virus dell’influenza di Wuhan, meglio noto col nome di Coronavirus.

Lo ha annunciato il ministro della salute Roberto Speranza: «Abbiamo isolato il virus». La dichiarazione durante una conferenza stampa all’ospedale romano.

«Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo».

«Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca», ha detto ancora il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani Giuspeppe Ippolito nel corso di una conferenza stampa.

Soddisfazione per l’importante risultato scientifico è stata espressa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in uno scritto su twitter dice: «Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il Coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo delle cure. Un grande plauso a ricercatori e staff medico dello Spallanzani. Orgogliosi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, tra i migliori a livello mondiale».