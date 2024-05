Varese trionfa a Roma: Amca Elevatori promossa in Serie A

Il purgatorio è durato due anni ma ora è alle spalle: l’Handicap Sport Varese trionfa anche in Gara2 di finale a Roma e torna così nella Serie A di basket in carrozzina al termine di una stagione perfetta, senza sconfitte. L’11 di maggio, giusto per non farsi mancare un clamoroso ricorso storico.

L’Amca Elevatori sfrutta in pieno il primo “match ball”, batte a domicilio la Lazio Basket anche nella seconda sfida ed evita la trappola di una eventuale “bella” da disputare poche ore dopo ancora a Roma. Verdetto inappellabile: i biancorossi vincono 48-62 in una sorta di replica del primo confronto.

Varese infatti parte guardinga, poi va in progressione, stringe la difesa per fermare le velleità dei padroni di casa in poi allunga in attacco trovando punti un po’ da tutto il quintetto. Quattro uomini in doppia cifra a partire da Roncari (14) per finire con Samadi (10): nel mezzo con 12 il solito Silva ma anche l’allenatore-giocatore Pedron per cui la soddisfazione è doppia visto che è all’esordio da coach (affiancato dall’eterno Carlo Marinello).

Con quella ottenuta a Roma, la stagione di Varese conta 12 vittorie in altrettante partite stagionali in campionato, segno che il club biancorosso ha davvero azzeccato tutto. Dall’affidare la squadra alla “strana coppia” Pedron-Marinello, alla coppia di stranieri fino, ovviamente, al gruppo storico che ha centrato un’altra impresa. Il modo migliore per festeggiare i 40 anni di attività della società.