Incidente in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio, tre persone coinvolte

Tre feriti nella serata di lunedì 13 maggio per un incidente avvenuto sulla autostrada A8 nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio, verso lo svincolo bustocco in direzione Varese. Ancora da verificare le cause che hanno portato alla collisione, nella quale sono rimaste ferite tre persone: un ragazzo di 28 anni, un uomo di 79 anni e una donna di 53. Nello scontro una delle due auto si è ribaltata terminando la corsa in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono accorse due ambulanze, l’automedica, ed è stato allertato anche l’elisoccorso da Como. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di supporto al personale sanitario e per mettere in sicurezza l’area. Nessuna delle tre persone coinvolte ha riportato ferite gravi: tutti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Lungo la tratta si sono creati incolonnamenti.