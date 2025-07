Il cinema estivo a Villa Calcaterra a Busto Arsizio riparte sabato 19 luglio:  Sette appuntamenti sotto le stelle

Riparte questo fine settimana, come ormai da tradizione, la rassegna cinematografica estiva di Busto Arsizio, curata dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e inserita nell’ambito degli appuntamenti di BA Estate, promossi dall’Amministrazione Comunale.

Una rassegna che negli anni ha dimostrato di essere sempre gradita e apprezzata da coloro che restano in città e vogliono passare una serata di svago in compagnia, guardando un bel film.

«Come ogni anno la vacanza, l’estate, non è solo mare, montagna o lago, ma può essere anche Busto Arsizio, grazie ai tantissimi eventi di BA Cultura per l’Estate nell’ambito di BA Estate – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Dopo gli appuntamenti con gli autori in biblioteca, dopo i concerti che si svolgono ogni venerdì nel parco di Villa Ottolini Tosi, sabato 19 luglio nel parco di Villa Calcaterra comincia l’attesissima nuova rassegna cinematografica estiva, realizzata in collaborazione con ICMA, la prestigiosa scuola di cinema di cui la città si fa vanto, che propone sette titoli di grande qualità, sette ottime ragioni per non stare in casa il sabato sera. E’ sempre un’occasione speciale quella di poter vivere anche gli spazi verdi della nostra città per godere di contenuti culturali, di bellezza, e anche per stare insieme in un contesto fresco e naturale. Vi aspettiamo alla rassegna e agli altri appuntamenti estivi: nessuno si senta solo, in città, d’estate a Busto Arsizio».

Le proiezioni, ospitate nel giardino di Villa Calcaterra, in via Magenta 70, sono a ingresso libero – un centinaio i posti a sedere disponibili – con inizio alle 21.30 per i film di luglio e alle 21.00 per quelli di agosto: in caso di maltempo le proiezioni saranno annullate.

Si comincia, sabato 19 luglio, con Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi, commedia interpretata da Pilar Fogliati, Sergio Castellitto, Geppi Cucciari e Margherita Buy, nella quale un’attrice brutalmente rifiutata a un provino per il ruolo di Giulietta nella tragedia shakespeariana, decide di trasformarsi in uomo e ottiene la parte di Romeo.

Toni più drammatici in Cento domeniche di Antonio Albanese il 26 luglio: un ex operaio, colmo di gioia perché l’amatissima figlia gli annuncia di volersi sposare, scopre che la banca di cui è cliente gli nasconde qualcosa. Pagare il matrimonio diventerà sempre più arduo.

Pensato per i più piccoli è invece il film di animazione Mummie – A spasso nel tempo, previsto per il 2 agosto, di Juan Jesús García Galocha, che segue le divertenti avventure, a cavallo tra antico Egitto e contemporaneità, di un giovane auriga spaventato dalla velocità e della figlia del faraone, che sogna di fare la cantante.

Il 9 agosto in calendario C’è ancora domani, pluripremiato esordio alla regia di Paola Cortellesi. Nel film, ambientato negli anni ‘40, in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle, la protagonista, moglie e madre, riceve una misteriosa lettera che le farà immaginare un futuro migliore. Nel cast, oltre a Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano ed Emanuela Fanelli.



Si passa negli anni ‘70 con la commedia The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne, che verrà proiettato il 16 agosto: qui tre “perdenti”, uno studente dimenticato dalla famiglia, un professore rigido ed esigente e la cuoca che ha perso l’unico figlio in Vietnam (Da’Vine Joy Randolph, premiata con un Oscar), si ritrovano a passare le vacanze di Natale da soli all’interno di un prestigioso college americano.

The Fall Guy di David Leitch, in programma il 23 agosto, è un film d’azione brillante interpretato da Ryan Gosling nel ruolo di un ex stuntman di Hollywood tornato sul set in un film diretto dalla ex fidanzata, con l’incarico di ritrovare l’attore principale, del quale è la controfigura, inspiegabilmente scomparso.

L’ultimo titolo della rassegna è Un mondo a parte di Riccardo Milani, il 30 agosto. Protagonista è un maestro elementare (Antonio Albanese) alle prese con difficoltà di ogni genere dopo il trasferimento in una scuola nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Quando tutto sembra andare per il meglio arriva la notizia che l’istituto, per mancanza di iscrizioni, sarà costretto a chiudere.

L’assessore alla Cultura Manuela Maffioli e il presidente del Baff Gabriele Tosi saluteranno gli spettatori prima della proiezione che inaugura la rassegna, sabato 19 luglio.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

19 luglio: Romeo è Giulietta (2024 – 105’) di Giovanni Veronesi

26 luglio: Cento domeniche (2023 – 94’) di Antonio Albanese

2 agosto Mummie – A spasso nel tempo (2023 – 88’) di Juan Jesús García Galocha

9 agosto C’è ancora domani (2023 – 118’) di Paola Cortellesi

16 agosto The Holdovers – Lezioni di vita (2023 – 133’) di Alexander Payne

23 agosto The Fall Guy (2024 – 126’) di David Leitch

30 agosto Un mondo a parte (2024 – 113’) di Riccardo Milani