Una domenica di incidenti stradali in provincia di Varese

Bella giornata, traffico in aumento in arrivo al mattino, e di rientro al pomeriggio con molte strade statali e provinciali congestionate. Risultato: una domenica di incidenti stradali sulle strade del Varesotto.

Tirando una linea prima dell’orario di cena di domenica si contano diversi sinistri della strada nell’arco della giornata.

Così possono venir sintetizzati in ordine cronologico partendo dal tardo pomeriggio.

Poco prima delle 19 a Busto Arsizio mezzi di soccorso sono intervenuti in codice rosso per un incidente auto-moto dove a rimanere ferita è stata una ragazza di 23 anni in via Lonate Pozzolo: sul posto ambulanza, automedica e carabinieri di Busto Arsizio.

Due feriti nello scontro fra veicoli a Porto Ceresio in via Roma poco prima delle sei del pomeriggio: si tratta di una ragazza di 19 e un ragazzo di 28 anni soccorsi in codice verde.

Altri due feriti in un incidente stradale in A8 sempre nel pomeriggio (17.20): all’altezza dello svincolo 336/Autolaghi due anziani, un uomo di 76 e una donna di 75 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale perdendo il controllo del veicolo.

Fuori strada con l’auto anche a Cocquio Trevisago nel primo tratto della statale 629 al confine con Gemonio: verso le 16.30 due ambulanze della croce rossa italiana hanno trasportato al pronto soccorso di Cittiglio due uomini di 41 e 78 anni e una donna di 72, codici gialli e verdi.

Ancora: caduta da moto in via Tiro a Segno a Somma Lombardo: un trentenne è finito all’ospedale in codice giallo. Un uomo investito a Piazzale Trento a Varese verso le 16 (53 anni, non ha dovuto subire il ricovero)

Alle 15 due incidenti stradali nello stesso momento a Besnate in via Jerago scontro fra auto con ben 5 feriti (fra cui un bambino di 5 anni); a Varese in via Tagliamento due ferite, 38 e 42 anni uscite di strada con l’auto.

Ciclisti feriti: a Gorla Minore verso le 14.30 un uomo di 40 anni è rimasto travolto da un’auto ed è finito con serie ferite all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo; a Tradate alle 13.30 in via Sant’Ambrogio ferito un 38enne portato in codice verde all’ospedale di Tradate; a Gavirate alle 12 un 57enne ferito e portato in codice verde a Cittiglio; prima di mezzogiorno a Casale Litta 61enne investito in via Della Cava finito in “verde“ ad Angera; 88enne caduto in via Samarate a Busto Arsizio e portato in codice verde a Busto Arsizio sempre verso le 11.30.

Alle 9 altro incidente stradale a Lonate Pozzolo in via 24 Maggio, auto contro ostacolo con un 29enne coinvolto e poco prima a Varese due ragazzi di 24 e 25 anni feriti in un altro incidente stradale portati al Circolo in codice verde.

Oltre ai mezzi di soccorso sanitario, un lavoro piuttosto impegnativo l’hanno dovuto fare anche le forze dell’ordine per assicurare la viabilità e rilevare le dinamiche.