Dal 13 al 30 dicembre ordinanza antialcol in alcune zone del centro di Varese

Emessa l’ordinanza che dal 13 al 30 dicembre in alcune zone del centro di Varese vieta il consumo e trasporto di alcolici e superalcolici in strada, nei parchi e nelle aree pubbliche che non abbiano le concessioni per la somministrazione su suolo pubblico. In attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di Polizia urbana, vengono introdotte anche quest’anno le misure preventive per una maggiore sicurezza durante il periodo delle feste, data la presenza di molti eventi e di una grande affluenza di persone.

Dal 13 al 30 dicembre entra dunque in vigore la misura antialcol nel comparto di piazza Repubblica, che oltre alla piazza include anche via Avegno, via Medaglie d’Oro, via Piave, piazza XX Settembre, via Morosini, via Orrigoni. Il comparto stazioni, quindi piazza Trento, piazza Trieste, viale Milano, via Casula, via Como, via Rainoldi. Il comparto di Biumo, in particolare via Adamoli, via Carcano, via Cairoli, via Merini, via Garibaldi, piazza XXVI Maggio, largo Comolli. Il centro storico, che include piazza San Vittore, piazza Canonica, piazza Cacciatori delle Alpi, via Vetera, via Finocchiaro Aprile, via Morazzone, via Speroni, via dei Bersaglieri, via Sacco compresa l’area dei Giardini Estensi.

Per i gestori di locali ed esercizi, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche ed in qualsiasi contenitore scatta dalle 17.00 alle 6.00 del giorno seguente.

I divieti non riguardano gli esercizi che effettuano servizio a domicilio, le attività di ristorazione somministrazione limitatamente al consumo sul posto. Per gli esercizi commerciali la vendita per asporto rimane ammessa solo se abbinata alla prevalente vendita di alimentari. Il divieto inoltre non riguarda il mero trasporto per accedere alle abitazioni private nelle vie interessate dal provvedimento.