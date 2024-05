Temporali in arrivo sulle Prealpi Lombarde, allerta gialla dalla Protezione Civile

Sarà una settimana di tempo instabile. Già nella serata di lunedì 13 maggio sono in arrivo precipitazioni sulla Lombardia e in particolare sulle Prealpi. Per questo motivo la Protezione Civile Regionale ha disposto un’allerta gialla per temporali.

Nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, sulla Lombardia, sono previste deboli precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, prevalentemente sulle Prealpi. Dal tardo pomeriggio-sera sono attesi nuovi rovesci o temporali, dapprima isolati sul confine con il Piemonte sia in pianura che sui rilievi, poi in estensione irregolare ai settori occidentali lombardi. I fenomeni localmente intensi saranno più probabili al confine con il Piemonte. Sono attesi venti da deboli a moderati variabili, con qualche rinforzo sulla pianura orientale. Possibile rinforzo della ventilazione in concomitanza dei temporali in serata sui settori occidentali.

Nella notte tra lunedì e martedì 14 maggio si segnalano ancora rovesci o temporali residui sui settori occidentali. Dal mattino saranno possibili rovesci isolati sulle Prealpi in successiva estensione ed intensificazione nel corso della giornata, anche sulla

pianura occidentale. In serata generale intensificazione delle precipitazioni, anche a carattere convettivo sul Nord-Ovest. Attesi venti moderati in pianura, in particolare sui settori centro-orientali, e in montagna.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di martedì gli scenari previsionali aggiornati e i dati registrati per l’eventuale emissione di codici di allerta validi a partire dalla seconda metà della giornata.