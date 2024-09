Due ladri fermati dalla Polizia a Milano Malpensa

Due ladri “pizzicati” all’aeroporto di Milano Malpensa, arrestati dalla Polaria.

Si tratta, in entrambi i casi, di due cittadini stranieri extra-UE, irregolari sul territorio nazionale: i due furti sono avvenuti entrambi all’interno del Terminal 1 dell’aeroporto.

Primo episodio: un giovane di 22 anni ha approfittato di un momento di distrazione di un viaggiatore per sottrargli una borsa contenente indumenti di alto valore economico. Dopo aver raccolto la denuncia della vittima e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti del Settore Sicurezza sono riusciti ad identificare l’autore del furto, già noto alle Forze dell’Ordine : è stato denunciato a piede libero.

Nel secondo episodio, un viaggiatore si è recato presso gli uffici della Polaria per segnalare lo smarrimento del proprio zaino nella zona arrivi dell’aeroporto. L’esame delle immagini catturate dalle telecamere ha permesso di appurare che non si trattava di una perdita accidentale, bensì di un vero e proprio furto, perpetrato da un individuo che, approfittando della distrazione della vittima, gli aveva sottratto lo zaino. La Polizia ha identificato e rintracciato il ladro presso l’area autonoleggi del Terminal 1, recuperando anche il bagaglio, che lo stesso aveva nascosto in un bagno vicino.

Il bagaglio è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il ladro, un uomo di 29 anni, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, nonché per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, per il comportamento fortemente ostile tenuto nei confronti degli operanti durante le fasi di identificazione.