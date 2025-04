Tra Malpensa e Linate nei giorni di Pasqua passeranno 850mila passeggeri

Arriva il “ponte” di Pasqua e Malpensa registra numeri significativi, uno dei momenti di picco dell’anno: tra giovedì 17 e martedì 22 aprile è previsto il passaggio di 600mila passeggeri in arrivo nel principale aeroporto di Milano, con un aumento di circa 35mila rispetto al dato di due anni fa.

Nell’altro scalo milanese, Linate, sono previsti invece 250mila passeggeri.

Altri movimenti significativi sono previsti per gli altri “ponti” resi possibili dalle date del 25 aprile e del 1° maggio, che sono buone occasioni per gli italiani per un periodo di ferie all’estero o anche nel Sud Italia.

La stagione Summer

Per quanto riguarda le low cost le destinazioni più battute sono Sicilia e Sardegna, oltre alla Grecia e alla Spagna. Per il lungo raggio le destinazioni più significative sono quelle verso Usa, gli Emirati Arabi e la Cina e il Far East.

Ricca è già anche la programmazione della stagione Summer, che dal punto di vista dell’aviazione si è aperta a fine marzo, anche se altre destinazioni sono attese per il periodo estivo vero e proprio: WizzAir e Easyjet hanno rafforzato le rotte verso la Spagna, ma anche la Grecia, le Lofoten, diverse nuove rotte verso la Germania.

Tra le novità più significative sul lungo raggio ci sono Boston e il Vietnam.