Diffusione del coronavirus, le indicazioni per chi va a Messa

In considerazione delle circostanze che si stanno creando e in evoluzione, dovute al contagio da COVID-19, (Coronavirus) presente anche nel nostro territorio, le Diocesi di Milano e di Como hanno diramato alcune indicazioni per quanto riguarda la comunione e lo scambio del segno di pace.

La Chiesa di Milano suggerisce che la Comunione eucaristica possa essere distribuita sulla mano, secondo le norme liturgiche vigenti.

La Diocesi di Como aggiunge di non effettuare lo scambio della pace.