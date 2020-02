Due rapine in poche ore in pieno centro a Saronno

Due rapine in poche ore. I carabinieri della Compagnia di Saronno sono sulle tracce del responsabile di due colpi consumati a Saronno, in pieno centro.

La prima rapina venerdì sera, 31 gennaio, in un negozio di via san Giuseppe: un uomo è entrato all’ora di chiusura armato di pistola e coperto in volto, ha minacciato in italiano la proprietaria ed è fuggito con poche decine di euro.

La seconda rapina nella tarda serata di domenica 2 febbraio, questa volta colpito un bar in via Roma di fronte alla Regina Pacis. Stessa identica dinamica e bottino un po’ più alto, l’incasso della giornata che ammonta a circa 300 euro.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei passanti che hanno visto l’uomo in fuga. In entrambi i punti colpiti ci sono anche le telecamere che potranno dare una mano nelle indagini.

Già nelle scorse settimane si erano verificati episodi simili, al Centro Sociale di Cassina Ferrara e in una lavanderia di via Volta. Dinamica simile anche in questi due casi.