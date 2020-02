Finisce nel Lago con l’auto, grave una donna

Una donna è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Castelli di Verbania. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Per cause ancora da accertare, l’auto è finita con la sua auto nel Lago Maggiore dopo aver sfondato un parapetto della Statale 34 nei pressi di Cannobio. Immediati i soccorsi, che hanno permesso di estrarla viva dall’auto, che era finita a 8 metri di profondità. La donna non è in pericolo di vita . (Fonte Quotidiano Piemontese)