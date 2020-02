Forcora “infarinata”

Una spruzzata di neve, niente di più al Passo della Forcora, ma sufficiente per regalarci, in una mattina tersa come quella di oggi, venerdì 14 febbraio, dei colori bellissimi. Le foto sono come sempre di Simone Riva Berni. Ma come sarà il meteo in questo weekend?

Oggi ben soleggiato. Limpido. Ventoso da Nord sulle Alpi e un poco di favonio fin sulle Prealpi nelle ore centrali della giornata (temperatura massima 15 gradi)

Domani sabato 15 febbraio soleggiato con alcune velature di nubi medio alte. Brina all’alba in pianura, più mite in montagna con inversione termica.

Domenica 16 febbraio in parte soleggiato con passaggio di nubi medio-alte a tratti estese su Alpi e Prealpi. Più sole in pianura. Asciutto. Massime verso 10 °C.