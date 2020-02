Gennari e Leonardi: “Calate dopo un ottimo primo set”

Al termine della finale di Coppa Italia vinta a Busto dalla Imoco Conegliano è comprensibilmente imbronciata la capitana bustocca Alessia Gennari: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione nel primo set e avremmo dovuto portare lo stesso entusiasmo e la stessa qualità anche dopo. Appena abbiamo calato la potenza in battuta a loro è cominciato a venire tutto molto facile. Conegliano ha una qualità di primo tocco che le permette di giocare tutti gli schemi che vuole e ha delle attaccanti fortissime. A parità di cambio palla al momento sono più fori loro, sia su palla alta che a muro”.

Anche Giulia Leonardi sottolinea il calo a partire dal secondo set: “Volevamo uscire dal campo senza rimpianti. Ci abbiamo provato e anche se c’è amarezza, sono contenta. Siamo partite carichissime e poi dal secondo set abbiamo perso sicurezza e ci siamo impaurite contro una squadra che a muro ha toccato tutto. Siamo partite con colpi alti a cercare mani out e ci siamo spente. Loro riescono a fare tutto con facilità noi abbiamo speso un sacco di energie”.

Di umore decisamente differente Paola Egonu, stella dell’Imoco e della Nazionale che sorride e ringrazia le compagne rassicurando anche sulla sua salute: “Sto bene, avevo solo bisogno di due minuti per recuperare e ritornare in campo. E’ stata un’emozione grandissima. Sono molto orgogliosa di questa squadra e penso che questa vittoria ce la siamo proprio meritata”.

Gioiosa anche la regista di Conegliano, Asia Wolosz, ex di turno e grande protagonista della Coppa: “Con questa squadra mi diverto molto. sono molto felice perché sono due anni che aspetto di vincere questa coppa. Oggi le ragazze hanno girato benissimo e anche quando Paola è rientrata le ho lasciato il tempo di riprendere il ritmo. Busto gioca molto bene ed è una squadra davvero forte. Loro difendono tanto e non è mai facile giocare contro di loro. Cerchiamo di essere perfette e spingiamo molto in ogni allenamento e in partita questo si vede. Se abbassiamo il ritmo tutte le squadre possono batterci e quindi dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione. Abbiamo tanti obiettivi e da domani iniziamo un’altra missione preparandoci per scudetto e Champions”.