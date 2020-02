I giocatori del Ludogorets a Malpensa con le mascherine

“Prevenire è meglio che curare” recitava uno slogan di una storica pubblicità. Sicuramente i giocatori della squadra del Ludogorets non vogliono correre rischi e, una volta atterrati all’aeroporto, hanno indossato la mascherina per evitare il contagio da coronavirus.

I calciatori della squadra bulgara sono così scesi dalla scaletta dell’aereo che li ha portati a Malpensa con la bocca coperta dalla mascherina.

Il Ludogorets affronterà domani sera – giovedì 27 febbraio – l’Inter al “Meazza” di San Siro a porte chiuse per la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. All’andata i nerazzurri hanno vinto 2-0.

This is how Ludogorets players come to Milan. pic.twitter.com/ORwtax8ksf

— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) February 26, 2020