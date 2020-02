Guasto sulla Domodossola-Milano, ritardi

Qualche problema la mattina presto di oggi, lunedì 24 febbraio sulle principali direttrici ferroviarie frequentate dai pendolari. La situazione in tempo reale.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Si informa che il treno 23006 (TREVIGLIO 06:10 – VARESE 08:17) sta viaggiando con 13 minuti di ritardo.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24108 (ALBAIRATE 06:38 – SARONNO 08:24) oggi partirà dalla stazione di MILANO S.CRISTOFORO alle ore 07:01.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno 2147 (DOMODOSSOLA 08:56 – MILANO CENTRALE 10:35) oggi effettua le fermate straordinarie di DORMELLETTO, VERGIATE, SOMMA LOMBARDO, CASORATE SEMPIONE.

Il treno 10409 (ARONA 09:06 – MILANO P. GARIBALDI 10:14) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

Aggiornamento: il treno 10404 (MILANO P. GARIBALDI 06:46 – ARONA 07:54) oggi terminerà il viaggio nella stazione di RHO FIERA EXPO MILANO 2015, a causa di un guasto al sistema di chiusura delle porte che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

Il treno 10403 (ARONA 06:54 – MILANO P. GARIBALDI 08:01) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

Treno successivo da Arona 10405 alle ore 07:04.

I clienti diretti a Parabiago possono prendere il treno 23015 dalla stazione di Gallarate (07:40).