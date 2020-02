Incidente in una ditta di dolciumi, operaio perde tre dita

Incidente nella notte in un’azienda dolciaria di Besozzo. Un operaio di 26 anni ha subito l’amputazione di tre dita mentre lavorava ad un macchinario. L’incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 2,30 e subito sono intervenuti ambulanza e automedica. Il lavoratore è stato trasportato in ospedale a Varese in codice giallo.

