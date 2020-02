La Cina, l’India e la libertà religiosa

Riceviamo dal Centro Culturale Tommaso Moro e pubblichiamo la presentazione dell’incontro con Padre Bernardo Cervellera

In Cina a partire dal 1° febbraio 2020 vengono messe in atto nuove misure per i gruppi religiosi cinesi. Nel testo delle “Misure amministrative per i gruppi religiosi” si legge anche che “[…le organizzazioni religiose devono diffondere i principi e le politiche del Partito comunista cinese, come pure le leggi nazionali, i regolamenti, […] educando il personale religioso e i cittadini religiosi a sostenere la leadership del Partito comunista cinese...]”. Intanto vengono chiuse parrocchie e strutture caritative che non firmano per la chiesa indipendente.

A Hong Kong da mesi si svolgono imponenti manifestazioni per conservare diritti fondamentali che il regime cinese vuole togliere o fortemente limitare: un fiume di manifestanti che rimandano a una realtà di aperta opposizione politica a cui raramente si è assistito nella Cina contemporanea.

In India, formalmente una democrazia, crescono le pressioni per limitare le espressioni pubbliche delle religioni non induiste. Episodi di violenza contro cristiani e mussulmani sono in crescita.

In Pakistan la liberazione di Asia Bibi dopo 9 anni di carcere ingiusto, non ha cancellato soprusi e violenze. Oggi La società civile pakistana chiede la liberazione di Huma Younus, la ragazza cristiana di 14 anni rapita a ottobre e costretta a convertirsi all’islam e a sposare il suo aguzzino.

All’origine dell’incontro che proponiamo c’è una domanda,

che riguarda da vicino anche noi occidentali e il nostro futuro:

perché una piena ed esplicita libertà religiosa è garanzia di tutte le libertà?

CINA, INDIA E DINTORNI:

C’E’ SPAZIO PER LIBERTA’ RELIGIOSA E DIRITTI CIVILI?

Incontro con

PADRE BERNARDO CERVELLERA

Missionario e giornalista

Mercoledì 12 febbraio 2020 – ore 21:00

Aula Magna Istituto Sacro Cuore – via Bonomi, 4 – Gallarate

INCONTRO PUBBLICO

Padre Bernardo Cervellera, Missionario del PIME e giornalista, è responsabile dell’agenzia giornalistica AsiaNews che è l’unica agenzia d’ispirazione cristiana specializzata sull’Asia e le grandi religioni, con corrispondenti propri in quasi tutti i Paesi asiatici. È molto seguita dalle Chiese asiatiche e, nell’edizione cinese, anche dai cristiani di Cina. È stato direttore di Fides, l’agenzia di informazione internazionale del Vaticano. Collaboratore del quotidiano cattolico Avvenire, interviene regolarmente in diverse trasmissioni televisive