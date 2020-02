La Uyba si sbarazza di Monza: in finale sfiderà la corazzata Imoco

Sono Imoco Volley Conegliano e Unet e-work Busto Arsizio le squadra che si giocheranno la finale di Coppa Italia in programma domenica 2 febbraio alle ore 18 al Palayamamay.

In semifinale la Imoco Volley Conegliano ha liquidato velocemente le toscane della Savino Del Bene Scandicci, vincendo per 3-0 (25-15, 25-19, 25-23), e lo stesso ha fatto la UYBA, vincendo per 3-0 contro il Saugella Team Monza (25-16, 25-21, 25-22).

Alle 20:24, durante il riscaldamento, tutto il mondo della pallavolo femminile ha voluto fare un tributo al campione di basket americano Kobe Bryant, scomparso la scorsa settimana in un tragico incidente che lo ha strappato alla vita insieme alla figlia tredicenne.

La UYBA ha sbagliato davvero poco ed è stata brava ad imprimere il suo gioco, con una battuta molto efficace, capace di mettere in grande difficoltà la ricezione avversaria e una bella correlazione muro difesa che ha reso la vita difficile alle attaccanti brianzole. Monza ha sofferto la mancanza di Meijners e non ha saputo essere incisiva nei momenti in cui c’era bisogno. arrivando. Top scorer è Lowe con 14 punti (1 muro), seguita da Herbots (12 punti, 1 muro, 1 ace e un ottimo 56% di ricezione positiva) e Washington (10 punti, 3 muri). Dall’altra parte della rete in doppia cifra solo Plummer con 10 punti (2muri), seguita da Ortolani (8) e Orthmann (8).

Ancora una volta la UYBA ha dimostrato la forza del gruppo, accendendo anche l’entusiasmo dei tantissimi tifosi che hanno colorato gli spalti del palazzetto.

A fine gara, sorride Alessia Gennari: “era già stato un grande successo arrivare a giocare la semifinale in casa e arrivare in finale è una grande emozione. A Monza mancava un tassello fondamentale come Meijners e Monza non è riuscita a esprimersi al meglio. Contro Conegliano sarà difficile. Sembra una squadra senza punti deboli ma noi ce la giocheremo. Il nostro pubblico risponde sempre numeroso e caloroso. Domani avremmo bisogno del sostegno di tutti”.

Felice anche Herbots che sottolinea la forza del gruppo: “E’ stata una vittoria di squadra e di questo sono contenta. Abbiamo preso le misure nel muro difesa e questo è servito. Monza è una bella squadra soprattutto in attacco, forse meno in difesa. Domani giochiamo in casa e dobbiamo farlo come se non avessimo niente da perdere”.

Rammaricato Parisi (coach Monza), che però è riuscita a lavorare ancora poco con le sue ragazze, costretto a usare le partite (tra campionato e CEV Cup) come allenamenti: “E’ stata una prestazione sottotono. Abbiamo sofferto quelle che sono le caratteristiche di Busto. Sapevamo che mettere la palla a terra sarebbe stato difficile. Avremmo dovuto mettere maggiore ordine nella correlazione muro difesa, che nella partita con Novara ci ha dato parecchio mentre stasera ci è mancata questa lucidità, oltre che una battuta un po’ più aggressiva. Complimenti a Busto che ha fatto la sua gara.Mi sento di fare i complimenti anche alle mie ragazze perché per noi essere qui è stato un grande privilegio e andiamo via di qui soddisfatti”.

Domenica 2 febbraio alle 14:30 scenderanno in campo la Omag San Giovanni in Marignano e la Delta Informatica Trentino. A seguire, alle 18, finalissima tra UYBA e Imoco Volley Conegliano.

La partita

Coach Lavarini schiera Orro in regia, Lowe opposta, Washington e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero.

Il primo set si apre con gli errori in battuta di Orthmann per Monza e Orro per la UYBA. Si accende subito la sfida in campo con le due formazioni che dimostrano da subito di essere combattive. La UYBA prova a scappare e si porta sul 12-9 grazie soprattutto a una battuta che mette in difficoltà la ricezione avversaria. Sul 16-11 coach Parisi chiama il time out per dare indicazioni alle sue ragazze. Al rientro in campo la situazione non cambia e la UYBA continua la sua marcia (23-14). L’attacco di Herbots e quello successivo di Lowe chiudono il set 25-16.

Il secondo parziale si apre in equilibrio e in campo c’è spettacolo (9-9). Monza è scesa in campo con grinta e approfittando di alcune imprecisioni delle biancorosse si porta a +2 (11-13). Le farfalle però non ci stanno e ritrovano subito il pareggio. Si continua punto a punto fino al 16-16 poi le padrone di casa scappano a +2 (19-17). Sul 23-21 coach Lavarini ferma il gioco e prende da parte Orro mentre Musso parla con le altre. Al rientro in campo la UYBA chiude 25-21.

La terza frazione inizia con il vantaggio delle padrone di casa della UYBA per 9-7. Spettacolo in campo con entrambe le formazioni intenzionate a darsi battaglia fino all’ultima palla (18-18). Finale che esalta il pubblico presente sugli spalti del Palayamamay (22-19). Il pallonetto di Bonifacio significa 14-20 ma le biancorosse si fanno annullare due match point, costringendo Lavarini al time out per rimettere ordine. Al rientro in campo dopo il muro out della finale, il palazzetto festeggia l’accesso in finale (25-22).

I tabellini

Unet e-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 3-0 (25-16, 25-21, 25-22)

UYBA: Washington 10, Bici, Herbots 12, Simin, Gennari 3, Cumino ne, Orro 3, Leonardi (L), Villani, Lowe 14, Piccinini ne, Bonifacio 8, Cucco (L2) ne, Berti ne.

Saugella: Ortolani 8, Costa 1, Donadoni (L) ne, Squarcini 2, Heyrman 7, Di Iulio 1, Skorupa, Danesi 3, Orthmann 8, Meijners ne, Obossa ne, Bonvicini, Parrocchiale, Plummer 10

Arbitri: Cappello, Zanussi

Note. Busto Arsizio: ace 3, errori 6, muri 7. Monza: ace 2, errori 12, muri 3. Durata set. 24′ 28′ 29′. Spettatori: 3257

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-15, 25-19, 25-23)

Imoco Volley Conegliano: Sorokaite ne, De Kruijf 9, Geerties, Folie 6, fersino (L2) ne, Botezat, De Gennaro (L), Ogbogu ne, Enweonwu ne, Gennari 1, Wolosz 2, Hill 7, Sylla 9, Egonu 19

Savino Del Bene Scandicci: Carraro, Bricio 9, Stysiak 10, Malinov, Kakolewska 7, Pietrini 6, Merlo (L), Lubian 1, Sloetjes 1, Molinaro ne, Cardullo, Molinaro ne, Gray, Stevanovic 5, Kosareva (L2)

Arbitri: Papadopol, Canessa

Note. Conegliano: ace 5, errori 10, muri 8. Scandicci: ace 4, errori 11, muri 4. Durata set: 23′ 25′ 29′.