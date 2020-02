Mastini a Pergine per blindare il secondo posto

Dopo la sconfitta di Merano, abbandonato quasi definitivamente il sogno primo posto, per i Mastini ora l’obiettivo deve essere quello di blindare la seconda piazza in classifica nel Master Round. Ai gialloneri basterà ottenere un punto nelle due partite che chiudono la stagione regolare e questa sera – giovedì 20 febbraio ore 20.30 – la trasferta di Pergine, contro terza in classifica, potrebbe già essere quella buona.

Le linci della Valsugana sono la sorpresa del campionato, capaci di creare un collettivo unito e coriaceo, diventando protagonisti quasi inaspettati di questa stagione. Non a caso in stagione i Mastini hanno sempre faticato a prevalere, ad eccezione della prima stagionale a settembre, ma anche la corazzata Merano ha avuto da che sudare per prendersi la vittoria.

I gialloneri proveranno quindi a sbrigare il più in fretta possibile la pratica secondo posto, una volta raggiunto quel traguardo potranno dare un occhio alle partite del qualification round per capire quale, tra Caldaro e Alleghe, sarà la prossima avversaria.