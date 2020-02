“Nel blu dipinto di blu”, le luminarie di Sanremo arrivano da Gallarate

“Penso che un sogno così non ritorni mai più…”, cantava Modugno. Le parole della sua “Nel blu dipinto di blu” sono diventate protagoniste delle luminarie installate in una delle vie centrali di Sanremo, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana. Una vera e propria opera d’arte che è stata realizzata dall’azienda Tatì Creations, specializzata in luminarie e con sede a Gallarate.Sulle loro pagine social infatti, si trovano le foto delle luminarie accese, ma anche il “backstage” della realizzazione.

Galleria fotografica Luminarie "Nel blu dipinto di blu" a Sanremo 4 di 6

L’ideatore dell’iniziativa è Tiziano Corbelli, curatore dell’allestimento delle vie di Sanremo, che ha ingaggiato la Tatì Creations per la sua specializzazione nella realizzazione delle installazioni luminose. L’azienda di Gallarate infatti, lo scorso dicembre aveva vinto il bando del Comune di Sanremo e realizzato le luminarie natalizie.

La nuova scritta è composta da 33 pezzi, per una lunghezza di 550 metri di strada illuminata e potrebbe rimanere installata anche dopo la conclusione del festival.