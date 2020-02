Orino, arriva la “Denominazione Comunale di Origine“

Orino Comune Doc, o quasi. Lo fa sapere la lista Nuova Orino in una nota dove spiega l’approvazione “lo scorso novembre del regolamento De.C.O dell’associazione Lega della Terra avente il fine di tutelare e valorizzare le attività produttive e le tradizioni locali“.

Il marchio secondo i consiglieri costituirà “una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine comunale“.

“Con l’avallo delle linee guida a breve il Comune di Orino, coaudivato da un’apposita commissione, indirà un bando con il quale coinvolgere la cittadinanza nella realizzazione del logo De.C.O comunale e promuoverà la costituzione di un apposito registro annoverante la descrizione di tutte le peculiarità produttive locali con la finalità di organizzare eventi informativi, promozionali, aggregativi utili agli operatori in loco quanto alla comunità tutta“.

«La Denominazione Comunale di Origine, da anni attivo e propositivo strumento di tutela e diffusione in molti comuni della provincia come in tutt’Italia, deve il proprio primordiale riconoscimento al gruppo consigliare Nuova Orino annoverante sin dalla campagna elettorale del maggio 2019 uno specifico punto programmatico“, concludono dal gruppo consiliare.

Non è ancora chiaro negli intendimenti del gruppo su quale prodotto verrà estesa la De.Co, per il momento si fa riferimento genericamente alle “peculiarità locali“.

Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha puntato sul rilancio delle tradizioni tra cui la salvaguardia di un’antica qualità di mele che sono state adottate da molti residenti, piantandole nei propri giardini (nella foto).