Perdita dei denti, fastidi durante la masticazione: chi di noi non ha sperimentato i disagi causati dai problemi dentali?

In tutti questi casi è necessario rivolgersi ad un esperto dentista. Bologna ha negli Studi Cirulli un punto di riferimento per la salute orale: che si tratti di rimediare alla perdita dei denti o di risolvere problematiche di malocclusione, l’équipe guidata dal dottor Maurizio Cirulli rappresenta l’eccellenza per l’implantologia a Bologna e per l’ortodonzia a Bologna.

Grazie alle moderne tecniche impiegate in odontoiatria e alla lunga esperienza dell’implantologo, oggi è possibile riavere denti fissi simili a quelli naturali e non rassegnarsi alla dentiera. L’implantologia permette, infatti, di sostituire i denti mancanti con impianti dentali (perni in titanio che diventano la nuova radice artificiale) sui quali verrà posizionata una protesi fissa.

L’intervento di implantologia a Bologna così come in altre città deve essere eseguito da esperti implantologi, supportati da tecnologie all’avanguardia. Si tratta, infatti, di un intervento chirurgico vero e proprio che richiede adeguata progettazione e pianificazione.

Anche per questo è fondamentale trovare un dentista a Bologna che utilizzi strumentazione di ultima generazione, come la TAC Cone Beam, che acquisisce le immagini della struttura ossea in tre dimensioni e che è indispensabile per pianificare l’intervento in ogni minimo dettaglio.

Non basta. In un centro specializzato come gli Studi Cirulli è possibile, infatti, eseguire il trattamento di implantologia dentale evitando traumi e stress, grazie all’impiego di tecniche mini-invasive. Seguendo un protocollo d’intervento messo a punto dal dottor Cirulli e conosciuto come “Soft Implantology” (“Implantologia Dolce”), si può spesso evitare l’apertura dei lembi gengivali e l’uso del bisturi e, quindi, è possibile non applicare punti di sutura. Questo si traduce in un post-operatorio sereno, con tempi di guarigione più brevi e un minimo impatto sul paziente.

Anche nel caso in cui i problemi di salute orale riguardino il non corretto allineamento di denti e di arcate dentarie, è indispensabile rivolgersi ad un bravo dentista. Bologna ancora una volta, può vantare l’esperienza dell’équipe guidata dal dottor Cirulli, che si occupa di ortodonzia qualificata negli Studi Cirulli.

Condizione diffusa tra adulti e non adulti, la malocclusione dei denti provoca fastidi e disagi importanti al livello estetico e di masticazione con ripercussioni anche sulla postura.

Per fortuna anche in questo settore nuove tipologie di trattamento e tecniche all’avanguardia hanno consentito di abbandonare in molti casi i tradizionali apparecchi fissi, a favore dell’ortodonzia invisibile. A Bologna il dottor Cirulli si affida “all’ortodonzia trasparente”, rimpiazzando – se possibile – il vecchio apparecchio ortodontico con “Invisalign”, una mascherina trasparente, realizzata su misura. Questo nuovo apparecchio aderisce ai denti, risultando appunto quasi invisibile e può essere rimosso quando si mangia o durante la consueta igiene quotidiana.

Lunga esperienza, tecnologia innovativa, utilizzo di protocolli consolidati: ecco come orientarsi nella scelta del giusto dentista. Bologna ha come punto di riferimento lo studio specializzato del dottor Cirulli, in viale Oriani n.4.