Pierfrancesco Buchi riconfermato presidente della CRI di Luino e Valli

Pierfrancesco Buchi è stato riconfermato Presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Luino e Valli. La nomina è avvenuta questa sera, lunedì 17 febbraio, dove hanno votato il 60% degli aventi diritto al voto. Durante l’assemblea è stato votato anche il consiglio direttivo: Elisabetta Farina è stata la più votata (99 voti) e per lei è probabile la riconferma alla Vice Presidenza. Seguono Luca Gentilini (94 voti) e Sonia Curtarelli (53 voti). In Consiglio entra anche il giovane Sebastian Ballardin, eletto direttamente dai suoi coetanei con un sistema elettorale parallelo. Fuori dal Consiglio, ma subito dietro in termini di voti di preferenze, Monica Boniotto e Pietro Rossi.

Il Comitato della Croce Rossa di Luino e Valli si conferma un’associazione viva, dove il confronto c’è, ma sempre nel rispetto reciproco e con un unico obiettivo: fare squadra per la propria Comunità.

«Continuità con una buona dose di rinnovamento sono il fil rouge di queste elezioni – ha commentato il Presidente -. Sono molto soddisfatto della partecipazione dei volontari alle operazioni di voto per il nuovo Consiglio Direttivo. Non è facile vedere realtà associative così vivaci nel voto e nella eterogeneità dei profili proposti. Lavorerò molto bene insieme ai nuovi Consiglieri, ma anche con coloro che daranno il loro contributo fuori dal Consiglio Direttivo. La Croce Rossa di Luino e Valli si conferma come una piattaforma in cui tante esperienze diverse si uniscono, ispirate da valori precisi e regole chiare. Penso che le donne e gli uomini di CRI debbano essere pronti ad andare oltre la propria associazione, contribuendo alla crescita delle proprie realtà locali».

Il commento di Luca Gentilini: «Affronto questa nuova sfida con grande entusiasmo, mettendo a disposizione del consiglio le mie competenze giuridiche e la pregressa esperienza nell’amministrazione pubblica. L’obiettivo sarà fare “rete”, implementando il dialogo con i comuni del territorio, le altre associazioni, le imprese, le banche e le fondazioni, sfruttando quindi tutte le opportunità offerte dalla riforma del Terzo Settore».

Elisabetta Farina commenta: «Sono pronta a continuare il mio impegno nella Comunità e nella riorganizzazione interna al Comitato. Le tante preferenze ricevute dai volontari premiano un lavoro di squadra che è stato fatto con il Presidente Buchi ed il precedente Consiglio Direttivo». Segue il commento di Sonia Curtarelli: «Accetto questa sfida portando tutta la mia professionalità al servizio dell’associazione. Disabilità e vulnerabilità sono ambiti che avranno la mia massima attenzione e dedizione».

Sebastian Ballardin precisa: «I giovani sono attori del cambiamento. Alle elezioni in CRI abbiamo fatto sentire il nostro peso e vogliamo sempre di più essere determinanti nelle scelte in Croce Rossa». Ecco i profili del nuovo Consiglio Direttivo:

Pierfrancesco Buchi. Nato nel 1980, abita a Luino. Volontario da 19 anni, è Presidente dal 2013. E’ stato assessore alla cultura nel comune di Luino dal 2004 al 2010. Nominato dal Presidente Sergio Mattarella nel 2018 Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Premiato dal Cesvov nel 2019 con il Sole d’Oro nel Volontariato.

Elisabetta Farina. Nata nel 1970, abita a Luino. Per 4 anni è stata Vice Presidente della CRI di Luino. È stata soccorritrice del 118, svolge i servizi di trasporto secondario, è Operatrice di Emergenza ed è sempre in prima linea nelle attività di rappresentanza, sociali e di raccolta fondi. Della trasparenza e della risolutezza ha identificato il suo ruolo di vertice del Comitato nello scorso mandato.

Sonia Curtarelli. Nata nel 1973, abita a Luino. Ha maturato esperienze nel 118, nelle attività dell’area emergenza e nei trasporti sanitari di malati. Da più di un anno si occupa anche di formazione, precisamente nell’organizzazione, assieme ad un team dedicato, dei corsi base, del tutoraggio e dell’accoglienza dei nuovi volontari. Da un anno gestisce il servizio con l’Anffas di Luino in compagnia dei ragazzi disabili. Un’attenzione fondamentale verso le vulnerabilità che ben si accomuna con la sua esperienza finanziaria ed amministrativa in una associazione di categoria dove tuttora lavora.

Luca Gentilini. Nato nel 1988, abita a Porto Valtravaglia. In 15 anni di volontariato si è concentrato sulle attività dei giovani (gruppo che con altri ha fondato), ma negli ultimi due anni è riuscito a conseguire la nomina nazionale di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario. E’ avvocato ed è stato consigliere nel suo comune. La sua professione e la sua esperienza in un’amministrazione pubblica sono garanzie di un supporto giuridico molto importante per chi ha il dovere di guidare una realtà come la Croce Rossa.

Sebastian Ballardin. Nato nel 1989, abita a Germignaga. In questi anni è stato responsabile delle attività degli under 32 della CRI, distinguendosi per la motivazione che ha saputo diffondere ai giovani volontari. Nel 2019 è stato premiato con la Menzione d’Onore dal Cesvov come uno trai i giovani più impegnati della provincia di Varese per il coinvolgimento dei coetanei in attività di volontariato.