Pro Patria, rinviato anche il turno infrasettimanale

Sarà una domenica di pausa obbligata per la Pro Patria, ma anche la settimana subirà delle variazioni.

I tigrotti avrebbero dovuto affrontare anche il turno infrasettimanale – atteso l’Olbia allo “Speroni” mercoledì 26 febbraio ore 16.00 – ma la Lega Pro ha deciso di dare seguito alla disposizione del Consiglio dei Ministri allargando il decreto anche alle gare previste in settimana.

La Pro Patria passerà quindi dai programmi di una settimana intensa a capire se almeno domenica prossima potrà scendere in campo a Vercelli. Al momento infatti anche il prossimo turno potrebbe subire il rinvio.

Sul comunicato della Lega Pro si legge:

Al fine di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società associate alla nostra Lega la corretta gestione del prossimo turno di campionato in programma mercoledì 26 febbraio p.v. nelle regioni di Lombardia e Veneto, la Lega Pro dispone di rinviare, a data da determinarsi, le seguenti gare:

GIRONE A – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

ALBINOLEFFE – MONZA

COMO – ALESSANDRIA

PERGOLETTESE – CARRARESE

PRO PATRIA – OLBIA

GIRONE B – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

L.R. VICENZA – PIACENZA