Roberto Marcora, fine della corsa a testa alta

Termina ai quarti di finale, e a testa altissima, l’avventura di Roberto Marcora al torneo di Pune, il primo del circuito ATP disputato dal 30enne bustocco dopo una carriera trascorsa tra Futures e Challenger (3° e 2° livello del tennis professionistico).

Marcora non è riuscito a ripetere il miracolo sportivo avvenuto giovedì, quando il tennista della nostra provincia aveva sconfitto addirittura il numero 19 del mondo, il francese Benoit Paire, prima testa di serie del torneo indiano. A fermare Roberto è stato il potente australiano James Duckworth – numero 96 del ranking ATP – che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6.

Duckworth si è confermato giocatore potente e pericoloso sul cemento anche se ha dovuto ricorrere a tutto il suo “braccio” per piegare Marcora: se nel primo set l’australiano era riuscito a ottenere due break, nel secondo il giocatore italiano è stato capace di strappare il servizio al decimo gioco, quando tutto sembrava pendere dalla parte del suo avversario.

Marcora è anche salito sul 6-5 sfruttando il servizio ma Duckworth, dopo qualche tentennamento, ha pareggiato e spedito il parziale al tie-break riprendendosi anche l’inerzia del match. Qui, infatti, il tennista bustocco ha commesso un paio di errori evitabili dopo essersi aperto il campo: incertezze che a questo livello vengono punite. E quando l’australiano ha potuto affondare il colpo, la partita è terminata (7-4 il punteggio del tie-break).

Resta l’ottimo cammino del nostro portacolori sul cemento indiano: arrivato al tabellone principale grazie alle vittorie nelle qualificazioni, Marcora ha superato due turni ottenendo i suoi primi successi in un ATP 250. Per effetto di questi risultati quindi, lunedì il giocatore di classe 1989 scalerà verso l’alto il ranking mondiale (una ventina di posizioni, probabilmente) ritoccando ulteriormente la miglior posizione in carriera, quel numero 171 ottenuto poche settimane fa.