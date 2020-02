Marcora è super, batte Paire e vola ai quarti a Pune

E’ davvero un periodo d’oro per Roberto Marcora, che a 30 anni sta ottenendo i risultati migliori della propria carriera.

In particolare a Pune, in India, dove si sta giocando il torneo Atp 250 Tata Open Maharashtra, il tennista bustocco ha battuto negli ottavi di finale il numero uno del seeding, il francese Benoit Peire in due set (6-4 6-4).

Non solo per Marcora questa è la vittoria di più alto livello della propria carriera, ma è anche il primo successo contro un top 20 Atp e gli permetterà di raggiungere il best ranking, guadagnando una ventina di posizioni dall’attuale 174.

Ai quarti di finale il bustocco affronterà l’australiano James Duckworth, numero 96 del mondo e avversario molto temibile sul cemento.