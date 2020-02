Il Sacro Monte celebrato su Rai Uno

Il Sacro Monte di Varese ha vissuto una domenica mattina da protagonista su Rai Uno, grazie al programma “Paesi che vai” che ha dedicato un’intera puntata alla storia dei solenni Sacri Monti lombardo-svizzeri e della Madonna Nera. Livio Leonardi, ideatore e conduttore del seguitissimo programma, ha aperto la puntata proprio con il sito dell’Unesco e con una riuscita ricostruzione scenica ha raccontato l’origine del Sacro Monte facendo parlare l’architetto del tempo, autore del progetto, Giuseppe Bernascone detto “Il Mancino”.

I Sacri Monti, che si cominciarono a costruire in Italia a partire dalla fine del Quattrocento, all’inizio per i pellegrini cristiani rappresentavano un’alternativa più sicura rispetto ai viaggi in Terra santa, ma con il tempo divennero un percorso di meditazione e di preghiera attraverso la rappresentazione per immagini della Vita e della Passione di Gesù, altre volte il percorso devozionale è dedicato alla Vergine ed ai “misteri” del Rosario, oppure alla Trinità, ed anche alla vita di alcuni Santi particolarmente venerati.

Leonardi con il suo straordinario linguaggio poetico accompagnato da immagini mozzafiato dello scenario ambientale del Sacro Monte è riuscito a trasmettere ai telespettatori quella bellezza e suggestione che molti varesini provano nella salita al monte soprattutto nei fine settimana. La trasmissione ha ricordato la presenza dell’affresco di Renato Guttuso la “Fuga in Egitto“ e valorizzato il patrimonio artistico contenuto nelle singole cappelle che costellano la via sacromontana con riprese di grande effetto. Infine Leonardi è andato a trovare i produttori della formagella del Luinese, abbinando all’itinerario artistico anche quello gastronomico.