Il Salone del mobile sarà spostato di due mesi per evitare rischi da Coronavirus

Il Salone del Mobile di Milano sarà spostato di quasi due mesi. Ad annunciarlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala giustificando la decisione con l’obiettivo di non correre rischi legati all’allarme Coronavirus.

«Il Salone lo si sarebbe dovuto aprire il 21 aprile ma verrà rinviato al 16 giugno – ha detto il sindaco Sala -. Sto chiedendo a tutti quelli del settore uno sforzo perché Milano non può fermarsi. Dobbiamo lavorare per non diffondere questo virus ma anche stare attenti a non diffondere il virus della sfiducia. È importante che ognuno faccia la sua parte e Chiedo al Governo di intervenire per dare una mano per un settore fondamentale per la nostra economia».