Scrivi l’amore, i vincitori

Una festa tra musica arte e poesia, così si è concluso “Scrivi l’amore – premio Mario Berrino”. I vincitori della tredicesima edizione del premio letterario dedicato all’artista che ha reso celebre la città di Alassio sono stati premiati nel pomeriggio di domenica 16 febbraio all’auditorium Club house di Ispra.

«Nonostante i cambiamenti adottati nelle ultime edizioni – ha commentato Giampiero Roncari, presidente dell’associazione “Amici di Mario Berrino” – il concorso “Scrivi l’amore” continua a conservare tutto il suo fascino. Lo dimostra il numero sempre più grande di persone che ogni anno partecipano con i propri componimenti».

Ideato nel 2007 da Davide Pagani con il supporto Mario Berrino, il concorso letterario ha sempre perseguito un obiettivo: «Più che il rispetto dei canoni della poesia – ha aggiunto Roncari – con questa iniziativa vogliamo dare voce a coloro che non ce l’hanno, tanti autori non professionisti che con le loro opere trasmettono messaggi che nascono dal cuore, o che sono magari frutto delle loro esperienze personali».

«La poesia – ha detto Martina Cao, assessore alla cultura del comune di Ispra – è un’arte potentissima capace di esprimere i sentimenti più profondi. Un’arte che diventa ancora più importante in un mondo veloce e frenetico come quello in cui viviamo, perché ci obbliga a fermarci, riflettere e ammirare la bellezza». «Voglio ringraziare – ha aggiunto Marco Squizzato, consigliere comunale di Cadrezzate con Osmate – l’associazione “Amici di Mario Berrino” perché con questo concorso sono riusciti ad avvicinare alla cultura e a trasmettere l’amore per la poesia anche a tanti giovani».

Di seguito, la classifica completa del concorso letterario “Scrivi l’amore – premio Mario Berrino”:

Categoria giovani sezione racconto: Primo posto: “L’ultimo bacio” di Aurora Zumpano di Desio (Monza e Brianza). Secondo posto: “Il sapore dei tuoi occhi” di Vittoria Prazzoli di Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Terzo posto: “Un amore speciale” di Sophie Regina Nkouka Mazanga di Torino.

Categoria giovani sezione poesia: Primo posto: “Amo” di Carolina Uliana di Legnago (Verona). Terzo posto: “Dorian” di Giorgia Volta di Legnago (Verona). Secondo posto: “Nel mio cuore” di Martina Mazzoleni di Villa di Serio (Bergamo).

Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso”: “Gli amanti che si amano” di Claudia Cefali di Concorezzo (Monza e Brianza).

Categoria adulti sezione racconto: Primo posto: “Funambolo” di Giorgia Ferrari di Varese. Secondo posto: “Il bosco” di Fulvio Caporale di Milano. Terzo posto: “Ciao” di Danilo Bottiroli di Tortona (Alessandria).

Categoria adulti sezione poesia: Primo posto: “Sempre” di Domenico Razzini di Valogno (Caserta). Secondo posto: “Stelle spente” di Teresa Spera di Ruvo del Monte (Potenza). Terzo posto: “Ho sognato…” di Agostino Barletta di Genova.

Premio del Centenario #MarioBerrino100: “Amori a ponente” di Marco Iemmi di Varese.

Premio Mario Berrino-le arti: Chicco Evani con la foto “Tramonto al forte”. ᐧ