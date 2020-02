Come si arriva dall’aereoporto all’aereo?

Push-back, ambulift, o cobus. Sono i mezzi utilizzati negli aeroporti per trasportare i passeggeri all’interno dei velivoli. Si tratta di un sistema complesso gestito dai Trasporti integrati, l’insieme di persone e mezzi che operano nel piazzale e che assistono i viaggiatori durante tutto il percorso fino ad arrivare all’interno dell’aereo.

Gli scenari per entrare in un aeromobile sono due: si può entrare direttamente dall’aeroporto, attraversando il corridoio – chiamato in gergo tecnico finger – oppure prendere un mezzo, nel caso in cui l’aereo sia distante dal gate.

Nel secondo caso, il mezzo su cui si sale è il cosiddetto cobus: un veicolo simile agli autobus che girano in città, ma più basso e più largo. In genere possono trasportare circa 100 persone alla volta. A Malpensa ci sono 22 cobus, mentre a Linate 15. Sea, il gestore aeroportuale dei due aeroporti, ha annunciato che a breve rinnoverà le proprie flotte: i nuovi mezzi avranno migliori sistemi di condizionamento e riscaldamento e saranno diesel di ultima generazione, mentre è allo studio lo sviluppo di soluzioni elettriche abbastanza performanti.

Un cobus di Malpensa (foto di Sea)

Sea ha dedicato un lungo post su Medium sul complesso sistema dei Trasporti integrati, che si può trovare qui.