Sostenibilità e stile allo Stendipanni

Curiosando tra giocattoli e abiti usati ma in ottimo stato si può scoprire che rinnovare il guardaroba dei bambini e il loro parco giochi può essere economico, ecologico, divertente e solidale. Accade allo Stendipanni, il mercatino proposto dall’associazione “Mamme in cerchio” pronto ad un’apertura straordinaria nella giornata di sabato 15 febbraio dalle 13 alle 17 nella sede di via Acquadro 30, ad Azzate, nei locali dell’oratorio, sotto al cinema Castellani.

Qui si possono trovare tantissime occasioni, dall’abbigliamento per bambini e adulti a scarpe, accessori per l’infanzia, giochi, libri, casalinghi, mobili e tanto materiale utile usato, ma pulito, ordinato e in buono stato, selezionato con cura dalle volontarie dell’associazione.

Gli oggetti scelti si potranno portare a casa in cambio di una piccola offerta sostenendo così non solo iniziative a sostegno della maternità e delle famiglie, ma anche la cultura del riuso e del riciclo che fa tanto bene all’ambiente in cui viviamo, in un circolo virtuoso che merita di essere sostenuto.

Per maggiori informazioni: www.mammeincerchio.org.