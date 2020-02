Una tavola rotonda per discutere di mafia, antimafia e pizzo al nord

‘‘Mafia e antimafia al nord, mai più soli contro il pizzo” è questo il titolo dell’incontro che venerdì 7 febbraio si terrà nell’aula Magna dell’università dell’Insubria a Varese.

Tanti gli illustri ospiti che aiuteranno a fare luce sul tema. Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza Regione Lombardia; Monica Forte, presidente della Commissione Antimafia Regionale Lombardia; Davide Galimberti, sindaco di Varese; Nadi Rosa, sindaco di Lonate Pozzolo; Daniela Borgonovo, procuratore Capo Tribunale di Varese e Anna Porzio, Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento iniziative antiracket ed antiusura.

L’evento è organizzato dall’associazione ”S.O.S. Italia Libera”. L’appuntamento è per venerdì 7 febbraio alle ore 11:00 presso l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria, in via Ravasi 2, Varese.