Titolo italiano numero 50 per gli Arcieri Tre Torri

Gli Arcieri Tre Torri lo attendevano da tempo e finalmente il 50° titolo italiano è arrivato, grazie a Sara Polinelli, Alessandra Savio e Giada Pastore, tre giovani atlete di grande valore, che da sabato scorso si possono fregiare anche del titolo di campionesse italiane nella classe “Arco olimpico allieve femminile” (e seste a livello assoluto), dopo il 3° posto alla Coppa Italia centri giovanili e il 2° posto ai Campionati italiani targa di Lignano Sabbiadoro (6-8 settembre 2019), oltre al titolo regionale vinto a Mantova lo scorso 16 giugno 2019. Le 3 giovani arciere cardanesi hanno fatto una gara encomiabile anche a livello individuale, con Sara Polinelli medaglia d’argento (e nona a livello assoluto) e Alessandra Savio quinta a 4 punti dal 3° posto.

Nelle altre classi della divisione arco olimpico troviamo anche il 4° posto della squadra “Ragazze femminili” con Sofia Buscetta, Caterina Gambaro e Marta Corini (7ma individuale), che per soli 2 punti non sono riuscite a salire sul podio. Sempre per gli Arcieri Tre Torri ha gareggiato anche Martino Calò, giunto 28° tra i master maschili. Tra gli arcieri del territorio spicca, tra gli allievi maschili, l’argento individuale e a squadre (con Valassina e Scolieri) di Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), oltre al 9° posto assoluto, mentre il compagno di squadra Riccardo Alfano è giunto 11° tra i ragazzi. Agli ottimi risultati degli atleti del nostro territorio si aggiunge l’argento della squadra junior femminile della CAM (Coerezza, Comunetti, Andreetta), oltre al buon 6° posto dei gallaratesi tra gli junior maschili (Falciani, Maggoni, Vaglietti). Tra i senior maschili, hanno gareggiato anche Michele Frangilli (Compagnia Arcieri Monica, 9° di classe e assoluto), Daniele Bertuzzi (Team Archery Venegono, 45°), Nicolò Rolandi e Giorgio Cazzaniga (Arcieri Varese), rispettivamente 33° e 48°. Tra le donne, buoni risultati nella classe senior per Carla Frangilli (CAM, 26ma, mentre la squadra si è classificata 9a), tra le master per Valentina Galli (Team Archery Venegono, 11ma) e tra le junior per Elisa Coerezza (CAM, 5ta).

Le altre due medaglie di classe degli Arcieri Tre Torri sono arrivate dall’immancabile Elena Crespi, che si è classificata terza sia a livello individuale (a 4 lunghezze dall’azzurra Monica Finessi) che di squadra (insieme a Laura Lavazza e Nadia Bonalli, rispettivamente 11a e 18a nell’individuale) nel Compound master femminile. Nella stessa classe ha gareggiato anche Laura Toaiari (Arcieri del Roccolo), che ha concluso un’ottima gara al 7° posto. Tra gli uomini, bene i cardanesi Pasquale Lombardi, giunto 6° a 9 punti dal primo posto, e Giovannino Rugiero (26°), che a livello di team (con Giuseppe Paccagnini) sono arrivati quinti, a 3 lunghezze da un bronzo tanto desiderato.

Titolo italiano compound senior maschili per Luigi Dragoni (Arcieri del Roccolo), sia a livello individuale che a squadre (con Lodetti e Borruso, poi giunti quinti assoluti), oltre al bronzo nel campionato assoluto, mentre il terzetto cardanese composto da Matteo Uggeri, Fernando Vicini e Stefano Montanari si è fermato solo al 7° posto di classe e all’8° assoluto (con Lombardi al posto di Montanari). Nella classifica individuale troviamo anche Matteo Uggeri 24°, Fernando Vicini 29°, Angelo Borruso 31°, Arcieri Antonio Pompeo (Arcieri Castiglione Olona) 33° e Luca Zago (Gruppo Arcieri Valceresio) 41°. Tra le donne figuravano anche Eleonora Grilli (CAM, 23a) e Francesca Vailati Facchini (Arcieri Tre Torri, 21a), che si è aggiudicata anche il 6° posto a squadre con Margherita Papa e Anna Puricelli, mentre è giunta 8a nella classifica dei team assoluti con Elena Crespi e Laura Lavazza. Nelle classi giovanili della divisione arco compond, troviamo il buon 5° posto di Fabio Randazzo (Arcieri del Roccolo) tra gli junior.

Chiudiamo con l’arco nudo, dove i cardanesi hanno registrato due buoni piazzamenti nell’individuale per Alessio Rudoni (CAM, 33°) tra i senior e Salvatore Marraro (Arcieri Tre Torri, 18°) tra i master.