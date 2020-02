Truffe telefoniche a Germignaga, il Comune lancia l’allarme

“Ci sono giunte varie segnalazioni in merito a truffe telefoniche in corso – spiega un messaggio diffuso dal Comune di Germignaga – alle persone contattate vengono richieste somme in denaro a causa di un incidente o dell’arresto di un familiare”.

Si tratta di un tentativo di truffa che in questi giorni sta colpendo la zona del paese di Germignaga. “Raccomandiamo la massima attenzione, specialmente nei confronti delle persone anziane – raccomanda il Comune -. Si invitano, inoltre, le persone che dovessero ricevere chiamate di questo tipo a mettersi immediatamente in contatto con la locale stazione dei Carabinieri”.