Ubriaco si schianta sulla strada della Valganna e danneggia altre auto

Una strada quasi di montagna, ma al contempo trafficata e piena di intersezioni. La Statale Varesina, nel tratto tra Valganna e Valmarchirolo, è oggi “osservata speciale”, anche dopo il grave incidente che è costato la vita a un giovane uomo e ha visto finire in ospedale altre due persone (nella foto che apre l’articolo)

Nella notte di sabato i carabinieri della caserma di Marchirolo hanno attivato lungo la Statale diversi posti di controllo.

I posti di blocco predisposti dalla Compagnia di Luino guidata dal capitano Volpini aveva l’obbiettivo primario proprio di prevenire le condotte di guida irregolari da parte degli automobilisti, anche se spesso i controlli casuali consentono anche di intercettare altri reati.

E la pericolosità dei comportamenti è emersa davvero, nel corso della serata: intorno alle 22 i militari sono intervenuti per soccorrere un giovane automobilista che aveva perso il controllo del suo Fiat Fiorino, travolgendo poi due autovetture parcheggiate fuori dalla sede stradale.

Il conducente è un giovane 25enne della zona che, per fortuna, nell’occorso è rimasto illeso. All’accertamento del tasso alcolemico con etilometro è emerso un tasso di 1,38 g/l, ampiamente oltre il limite.

L’auto, danneggiata, è stata affidata in custodia al padre del 25enne. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Varese, per guida in stato di ebbrezza.