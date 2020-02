Un menù speciale contro lo spreco alimentare

Il Comune di Arcisate aderisce alla giornata mondiale contro lo spreco alimentare in programma il 5 febbraio. L’iniziativa, il cui motto è “Il cibo non si spreca”, è promossa dall’assessorato alla Gentilezza in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione e Sodexo. Tutti i plessi scolastici, durante la giornata di mercoledì 5 febbraio, avranno un menù speciale per contrastare lo spreco alimentare.

Il simbolo della manifestazione è un piatto, il piatto della gentilezza, sul quale è scritto: “nel piatto metto solo ciò che mangio, buon appetito e piatto pulito”.

I piatti della gentilezza e la locandina, sono stati distribuiti anche a 25 locali tra cui bar e attività commerciali del paese che trattano generi alimentari per raggiungere il maggior numero di cittadini e sensibilizzarli ad un uso attento di cibo, evitando inutili sprechi.

È dallo scorso mese di settembre che l’amministrazione comunale di Arcisate, con il sindaco Gian Luca Cavalluzzi, ha deciso di dotarsi di un assessorato alla Gentilezza che è stato assegnato alla consigliera Alessandra Lamanna. Compito dell’assessorato è quello di prestare particolare attenzione al benessere di tutti, di occuparsi della buona educazione, del rispetto del prossimo, di sensibilizzare i cittadini a comportamenti positivi, a prendersi cura di chi è in difficoltà e ad accrescere lo spirito di comunità.