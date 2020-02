Un tè con Peggy Guggenheim

Il quarto appuntamento con la rassegna “Parola di donna” è mercoledì 19 febbraio, alle 20.30, al Salone Estense.

In scena, nella prestigiosa sala settecentesca, c’è “Un tè per due regine” con Caterina Casini e Marilù Prati, con la regia di Francesco Suriano.



A presentare lo spettacolo sarà Fabrizia Buzio Negri, giornalista e critico d’arte, e non a caso: la pièce infatti racconta di due donne raffinate e geniali, Peggy Guggenheim e Palma Bucarelli, che hanno deciso le sorti dell’arte contemporanea negli Stati Uniti e in Italia.