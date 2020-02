Velostazione pronta da due anni alla stazione Fs, mai aperta

Da due anni alla stazione Fs di Busto Arsizio i pendolari che si recano in piazza Volontari della Libertà attendono che venga aperta la velostazione pronta e finita da due anni ma ancora chiusa all’utenza. Nel gennaio del 2018, infatti, veniva inaugurato alla presenza del sindaco e del responsabile territoriale di Rfi lo stabile completamente rinnovato con la promessa di aprire il parcheggio coperto per le biciclette in breve tempo.

Da allora non se n’è saputo più nulla mentre i pendolari in bici continuano ad attaccare le loro due ruote un po’ ovunque dentro e fuori dalla stazione, nonostante i cartelli affissi in via Palermo dall’amministrazione comunale che minaccia sanzioni e rimozione della bicicletta a chi non rispetta il divieto.

Anche l’assessore alla Sicurezza e Viabilità Massimo Rogora non sa quando e se verrà aperta: «Da tempo sono spariti tutti in Rfi – spiega – proveremo a rimetterci in contatto con loro per avere risposte».