Vento forte, cade un albero in via Europa

Vigili del Fuoco al lavoro anche a Besano, in questo pomeriggio di forte vento.

L’intervento è stato richiesto per un albero che è caduto in via Europa attorno alle 18, bloccano la circolazione.

I Vigili del fuoco sono riusciti ad intervenire attorno dopo le 19, in una giornata caratterizzata da decine e decine di chiamate.