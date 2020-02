Una giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco: tutti gli interventi

Davvero una giornata frenetica per i Vigili del fuoco di Varese e dei distaccamenti della provincia, che oggi sono stati letteralmente “assediati” dal forte vento. Ecco tutti gli interventi effettuati nella giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio, fino alle 19

Alberi pericolanti

Varese: via Carbonin, viale Europa, via Giovanni Borghi, via dei Campigli, via Piana di Luco, via Crispi, via Veronese, via Francesco Petrarca, via Romans Sur Isere, via Bellavista, via Dante Alighieri

Brebbia: via Roma

Grantola: sp 43

Busto Arsizio: sp 148, viale Toscana, viale Virgilio

Morazzone: via Gornate Olona

Besano: viale Europa

Malnate: via 1 Maggio

Azzate: a8 tratto Azzate Buguggiate

Leggiuno: via Madonnina

Lonate Ceppino: via Vittorio Veneto

Carnago: via Monte Grappa, via Enrico Fermi

Gavirate: via del Chiostro

Fagnano Olona: via Monte Rosa

Venegono Superiore: via Cascina Pianbosco

Buguggiate: via Piave

Casorate Sempione: via Ronchetto

Samarate: via Cascina Costa, SS 33

Somma Lombardo: via Milano, via Guglielmo Marconi, SP 52

Garbagnate: via Milano

Cantello: SP3

Gallarate: via Carlo Noè

Malgesso: SS 629

Germignaga: SS394

Jerago: via Giacomo Puccini

Vedano Olona: SP 3

Incendio

Busto Arsizio: via Andrea Zappellini

Venegono Superiore: via Monte Nero

Brinzio: via Monte Rosa

Arcisate: via Casciago

Somma Lombardo: via Cascine

Legnano: via Romagna

Duno: via San Martino

Muri, coperture e tetti

Mesenzana: via Armando Diaz

Busto Arsizio: corso Sempione, via Tonale, via Giosuè Carducci, via della Liberazione

Castiglione: Via Monte Novegno

Malnate: via Nino Bixio

Cittiglio: via Giuseppe Garibaldi

Cantello: SP 3

Varese: piazza Francesco Ferrucci, via Giuseppe Mazzini, viale Europa, via San Martino della Battaglia, via Conte Verde, via Santo Monte, via Degli Alpini

Porto Valtravaglia: via Vigera

Luino: via Santa Rita, via Don Folli

Olgiate: via Armando Diaz

Somma Lombardo: via Giulio Fantoni

Cadrezzate: via Enrico Fermi

Gallarate: via Adelaide Ristori

Golasecca: via Giacomo Matteotti

Besozzo: via R. Bertolotti, via Masserano

Castiglione Olona: via Giuseppe Giusti

Cassano Magnago: via Alcide de Gasperi