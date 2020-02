A Gallarate cade una pianta sulle auto un transito

Le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul Varesotto nel primo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio hanno provocato numerosi danni in diversi paesi della provincia.

A Gallarate si segnala l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione di una pianta che si è abbattuta sulla sede stradale colpendo alcune auto in transito.

Il fatto è accaduto intorno alle 15 all’angolo tra via Carlo Noè e via Padre Lega. Non si segnalano feriti ma serie ripercussioni sulla viabilità nel primo pomeriggio.