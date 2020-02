Forte vento, muro si stacca e colpisce una casa

Il forte vento che dalla mattina di oggi, mercoledì 5 febbraio, sta interessando tutta la provincia ha creato diversi problemi anche a Besozzo.

In particolare, si segnala l’intervento dei Vigili del Fuoco in Via Bertolotti, al civico 6, dove un muro si è staccando da una abitazione disabitata ed è andato a colpire una casa vicina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale ma non si segnalano feriti o persone coinvolte. Lo stabile colpito non ha riportato gravi danni o problemi di stabilità

Nel primo pomeriggio invece, una signora anziana è caduta a causa delle forti raffiche di vento in Via De Bernardi. La donna, 80 anni, non ha riportati gravi ferite ed è stata immediatamente soccorsa dai cittadini presenti.

In via Milano invece, un bancale ha colpito una automobile in transito, senza causare ulteriori danni o feriti. In via Masserato invece, è stato necessario l’intervento dei tecnici Telecom e della Polizia Locale, coordinata dal vicecomandante della Polizia Locale Mario Paroli, per un palo pericolante.