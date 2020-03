475 persone controllate lunedì, 24 denunciate

475 persone controllate, 24 denunciate per non aver rispettato le regole stabilite dal Decreto.

È il bilancio dei controlli dei carabinieri nella sola giornata di lunedì 16 marzo. 79 invece i controlli negli esercizi pubblici, in questo caso con un alto livello di applicazione delle regole: in questo caso infatti non sono state fatte denunce.

Nella serata di lunedì, i Carabinieri della Compagnia di Varese hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Varese quattro persone, di cui tre cittadini albanesi, tutti dell’età compresa tra 20 e 40 anni e residenti a Varese e Malnate, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’Ordine, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

I militari dell’Arma intorno alle 22:00 di ieri, hanno proceduto al controllo delle persone, che sostavano sulla pubblica via nei rispettivi centri della città di Varese e Malnate, adducendo motivazioni del tutto generiche ed in violazione delle misure urgenti in materia di prevenzione dell’emergenza epidemiologica che sta interessando tutto il territorio nazionale. I controlli verranno ripetuti nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni anche e con il potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio.