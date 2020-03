Addio a Rinaldo, il papà di Marco Caccianiga

Si è spento a 95 anni Rinaldo Caccianiga, papà di Susanna e di Marco, quest’ultimo volto notissimo in città non solo per essere stato a lungo assessore allo sport del Comune di Varese ma anche per i suoi numerosi incarichi ricoperti in ambito sportivo (compreso quello di delegato Coni della provincia).

Marco – a cui vanno le più sentite condoglianze da parte dei lettori di VareseNews e della nostra redazione – ha ricordato il padre con un post su Facebook dal quale abbiamo tratto la fotografia che vedete in alto. Ecco le parole di commiato del “Caccia”:

«Camicia aperta. Catenella con dente di squalo e Cristo degli Abissi. Mai fermo. 95 anni non solo vissuti. Consumati, spremuti, assaporati. Sott’acqua, in moto, sugli sci, ovunque. Rinaldo, il vecchio leone, raggiunge la sua Ciccina».