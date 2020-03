Anche Varese dovrebbe distribuire le mascherine ai cittadini

«Ho un consiglio da dare al sindaco Davide Galimberti: distribuire ai cittadini di Varese le mascherine, il dispositivo di protezione individuale più importante nella lotta al coronavirus, come è stato fatto in alcuni paesi vicini al capoluogo». La proposta arriva dal consigliere comunale di Forza Italia Domenico Esposito.

«Ci sono molti cittadini – continua Esposito – soprattutto anziani che non ce l’hanno perché è diventato difficile trovarla sia nelle farmacie che negli altri negozi. Sarebbe opportuno provvedere. Mi rendo conto che non è facile in questo momento ma bisogna fare questo sforzo per proteggere le persone».