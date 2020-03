Attivato in città un centro per la gestione dell’emergenza

“Una squadra per lavorare unicamente sulla gestione dell’emergenza coronavirus”. È stato attivato mercoledì 11 marzo a Turbigo un gruppo di lavoro per la gestione del coronavirus; il termine tecnico per indicarlo è COC (Centro Operativo comunale) e sarà costituito da esperti, tecnici comunali e presieduto dal sindaco.

Diverse saranno le funzioni, i compiti e i rispettivi responsabili:

– Funzione tecnica di valutazione e pianificazione (Responsabile tecnica di valutazione e pianificazione : Geom. Giorgio Calloni – Vice: Agente Andrea Negro);

– Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria (Referente del Servizio Sanitario Locale: dott. Marco Cinotti – Vice Sig.ra Elisabetta Braga);

– Funzione Materiali e Mezzi (Responsabile: Dott. Marco Cinotti – Vice: Rag. Giovanna Garavaglia);

– Funzione di Assistenza alla Popolazione (Responsabile Comandante Fabrizio Rudoni – Vice: Agente Francesco Cassano);

– Funzione Amministrativa (Referente: Rag. Giovanna Garavaglia);

Il Referente Operativo Comunale sarà il geometra Giorgio Calloni.

La struttura sarà operativa con effetto immediato, a supporto della sezione comunale della protezione Civile.

Il Sindaco Christian Garavaglia disporrà gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle Ordinanze sindacali e governative di Protezione Civile.

“Senza creare allarmismi – ha precisato il sindaco – ma è bene che le amministrazioni comunali e i Sindaci si attivino per realizzare quanto è loro permesso. In questi giorni la mia presenza in Comune è ancora più assidua non solo per cercare di fornire ai cittadini le informazioni in maniera chiara, ma anche per impostare servizi e attività gestionali che permettano un’organizzazione più attenta di questa situazione di emergenza. L’attivazione del COC ci permetterà di lavorare in squadra ciascuno per le proprie competenze e concentrato sulle funzioni assegnategli”.