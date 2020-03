Barasso: spesa e farmaci a casa agli over 65

Un numero attivo del Comune per aiutare gli over 65 a cui è raccomandato di stare in casa.

L’amministrazione di Barasso, d’intesa con la parrocchia, ha istituito il nr tel: 0332 743386 attivo in orario d’ufficio e il cell. 331 3377868 attivo dal lunedi’ al sabato – dalle ore 8,30 alle ore 12,00 per venire incontro alle esigenze della popolazione anziana per la spesa e per l’acquisto di farmaci.

Il servizio potrà essere richiesto al comune con le seguenti modalità:

e-mail: info@comune.barasso.va.it

tel: 0332 743386 attivo in orario d’ufficio

cel: 331 3377868 attivo dal lunedi’ al sabato – dalle ore 8,30 alle ore 12,00

si chiede di inoltrare le richieste solo in caso di effettiva necessita’